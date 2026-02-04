Domodossola, il Comune punta all’acquisto dell’area del parcheggio del Collegio Rosmini. Resterà pubblico e non a pagamento

Il Comune di Domodossola apre ufficialmente alla possibilità di acquistare l’area del campo da calcio del Collegio Mellerio Rosmini, oggi utilizzata come parcheggio gratuito a servizio del centro cittadino. Una prospettiva che si inserisce in una più ampia strategia di razionalizzazione della sosta urbana, con l’obiettivo di garantire soluzioni strutturali e durature per cittadini, residenti e fruitori della città.

A confermarlo è una lettera inviata dal sindaco Lucio Pizzi ai Padri Rosminiani, nella quale l’Amministrazione comunale manifesta formalmente il proprio interesse all’acquisto dell’area e delle zone immediatamente attigue, richiamando anche il diritto di prelazione già previsto dagli accordi in essere. Di seguito il testo integrale della lettera.

"Carissimi Padri Rosminiani,

nella mia qualità di Sindaco della Città di Domodossola Vi scrivo in merito ad una questione di rilevante interesse per la comunità.

Come noto, grazie alla vostra generosa disponibilità il Comune di Domodossola utilizza, a titolo gratuito, l’area del campo da calcio principale del Collegio Mellerio Rosmini quale parcheggio gratuito a servizio dei cittadini, funzione essenziale per la mobilità e la fruibilità del centro urbano.

Oggi l’Amministrazione Comunale ha finalmente la prospettiva di disporre delle necessarie risorse economiche utili a manifestare formalmente il proprio interesse all’acquisto dell’area del campo da calcio attualmente adibita a parcheggio e delle aree immediatamente attigue, con l’obiettivo di una riqualificazione organica e di una destinazione stabile a parcheggio pubblico gratuito a beneficio della Città.

Tale proposta si inserisce all’interno di una più ampia strategia dell’Amministrazione Comunale volta alla razionalizzazione del sistema della sosta urbana, così da garantire soluzioni strutturali e durature alle esigenze di cittadini, residenti e fruitori del centro cittadino.

Richiamando altresì quanto previsto dall’atto sottoscritto tra le nostre parti, nel quale è espressamente riconosciuto al Comune di Domodossola un diritto di prelazione in caso di eventuale vendita delle aree, sono quindi a chiederVi cortesemente la disponibilità per un incontro nel più breve tempo possibile, al fine di confrontarci direttamente su finalità, modalità e tempi di un eventuale percorso condiviso, nel consueto spirito di collaborazione e reciproco rispetto che ha sempre caratterizzato i rapporti tra il Comune di Domodossola e i Padri Rosminiani.

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Sindaco

Lucio Pizzi"