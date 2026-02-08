Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 9 febbraio.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Baveno e Arona in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 9 e venerdì 13 febbraio. Uscita obbligatoria a Baveno e possibile rientro ad Arona.

Chiusura del nodo di allacciamento D36/A26 provenendo da Santhià in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 9 febbraio. Uscita consigliata a Vercelli ovest e possibile rientro a Casale Monferrato nord.

Chiusura dell’uscita di Verbania provenendo da Ornavasso dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 10 febbraio. Si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.

Tra Arona e Baveno in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Baveno.

Tra Arona e Gravellona Toce in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 15 febbraio. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Gravellona.

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, e dell’entrata in direzione Genova dello svincolo libero di Baveno dalle 22.00 alle 4.00 nella notte di domenica 15 febbraio. Si potrà utilizzare lo svincolo di Carpugnino.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, tra Vergiate e Castelletto Ticino in direzione Gattico dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 9 febbraio. Uscita obbligatoria a Vergiate e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Gallarate dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 10 febbraio. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.

Cantieri di chiusura permanente:

Chiusura dell’entrata in direzione Gravellona e dell’uscita da Arona dello svincolo libero di Meina in modalità permanente fino alle 17.00 di venerdì 13 febbraio. In alternativa si potranno utilizzare gli svincoli liberi di Baveno.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce, tra le pkm 175+400 e 178+800 in modalità permanente da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio.

Tra Verbania e Baveno in direzione Genova, tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià, tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Lago Maggiore e Carpugnino in direzione Gravellona, tra le pkm 168+200 e 174+000 in modalità permanente fino a venerdì 13 febbraio.