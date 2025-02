La città si tinge di giallo per il Carnevale, tra tradizione e novità

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 del Carnevale Domese: i festeggiamenti sono previsti dal 21 febbraio al 4 marzo. Il calendario, come sempre molto ricco di appuntamenti, è stato presentato questa mattina, 11 febbraio, dai rappresentanti del Comitato Pulenta e Sciriuii insieme al sindaco Lucio Pizzi.

“Anche quest’anno ci avviciniamo a uno dei periodi più attesi per la città – le parole del primo cittadino – che porta quella leggerezza e spensieratezza di cui in questo periodo storico abbiamo tanto bisogno. Come sempre, è un momento profondamente legato alle nostre tradizioni, che crea un forte senso di comunità”.

Tanti gli appuntamenti immancabili, ma con qualche novità. La più importante riguarda proprio i festeggiamenti di domenica 2 marzo, giorno della grande sfilata: l’arrivo dei carri con le esibizioni dei gruppi non sarà più, infatti, in piazza Mercato, ma in piazza Repubblica dell’Ossola, di fronte al municipio. Un cambiamento dovuto al cantiere, da poco aperto, per i lavori di ristrutturazione del teatro Galletti, a causa del quale non è possibile transitare in piazza Mercato. Quest’ultima continuerà, comunque, a ospitare il palco storico e la distribuzione di polenta e salamini, in programma sempre il 2 marzo a partire dalle 11.00.

“Dobbiamo ringraziare il sindaco, l’amministrazione comunale e il comandante Brondolo della polizia municipale – ha detto Naldo Poletti, segretario del comitato -. Non è facile organizzare un evento come il Carnevale, ma nonostante le difficoltà di quest’anno a livello logistico abbiamo avuto la piena collaborazione”.

Tra le novità, annunciate da Andrea Truscello, vicepresidente del comitato Pulenta e Sciriuii, anche la partecipazione del Carnevale Vigezzino: “A Santa Maria Maggiore hanno anticipato la sfilata al sabato sera – spiega – per poter partecipare alla nostra domenica”. Il Carnevale Domese, dunque, si ingrandisce di anno in anno: “Quest’anno avremo circa 15 carri, con un totale di 26 gruppi che sfileranno per le vie della città”, spiega Truscello. “Non poteva esserci modo migliore per festeggiare due traguardi importanti: l’edizione numero 154 del Carnevale Domese e i 55 anni del comitato”.

Il programma del Carnevale Domese

Sono numerosi quindi gli eventi che animeranno la città, e non solo, per più di dieci giorni. Si inizia venerdì 21 febbraio con la partecipazione del Togn e la Cia – quest’anno impersonati da Carlo Di Dio e Roberta Labella - al matrimonio di Arlori e Zecra a Villadossola. L’apertura ufficiale dei festeggiamenti è invece prevista per sabato 22 febbraio alle 12.00 con le esibizioni per le vie della città dei gruppi svizzeri e, alle 16.30, con la sfilata a piedi dei gruppi domesi fino alla Cappella Mellerio, dove il sindaco consegnerà le chiavi della città al Togn e la Cia.

Domenica 23 febbraio il comitato domese fa visita ai Carnevali di Calice, di Villadossola, della Cappuccina e di Malesco. Alle 18.00 in Collegiata la messa in suffragio dei soci defunti.

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio le tradizionali visite delle maschere alle scuole dell’infanzia e primarie della città, la festa con gli amici dell’Anffas e la cena al Carnevale di Pallanzeno.

Sabato 1° marzo alle 15.00 l’appuntamento con Nati per leggere in biblioteca, in cui il Togn e la Cia leggeranno ai bambini il libro sulla loro storia. Alle 17.00 la visita all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola e alle 19.00 la partecipazione al Carnevale Vigezzino.

Il momento clou è previsto per domenica 2 marzo. Alle 10.30 la sfilata della Corte di Mattarella da piazza Cavour a piazza Mercato, l’assaggio del salamino da parte della Contessa e l’inizio della distribuzione di polenta e sciriuii. Alle 14.30 la sfilata per le vie della città. Al termine, ritrovo in piazza Repubblica dell’Ossola per il matrimonio del Togn e la Cia.

Lunedì 3 marzo la tradizionale cena in oratorio. Martedì 4 marzo il programma si chiude con un’altra novità: le maschere saranno ospiti del Carnevale del Badulerio per premiare i costumi più belli del concorso mascherato per i bambini.