Valentina Greggio domina a Salla: terza vittoria e fuga in Coppa del Mondo

Ancora una vittoria per Valentina Greggio in Coppa del Mondo di sci di velocità. Nella terza e ultima prova della trasferta finlandese a Salla, la campionessa verbanese ha confermato il suo straordinario stato di forma, conquistando il gradino più alto del podio e consolidando la leadership nella classifica generale.

Con il successo odierno, Greggio sale a quota 300 punti, staccando la diretta inseguitrice Agnes Abrahamsson, ferma a 240.

Già in semifinale, disputata nella giornata di mercoledì, l’azzurra aveva messo le cose in chiaro: 157,12 km/h la sua velocità, davanti alla svedese Abrahamsson (152,11 km/h) e alla francese Maelle Loridon (150,20 km/h). Il tutto in condizioni climatiche proibitive, con temperature scese fino a meno 20 gradi.

In finale non c’è stata storia. Greggio ha trovato una discesa impeccabile, toccando i 163,94 km/h, ben cinque chilometri orari in più rispetto alla rivale Abrahamsson, seconda con 158,39 km/h. Terzo posto per la svedese Siri Kling Andersson, che ha avuto la meglio sulla francese Loridon.

La Coppa del Mondo di sci di velocità tornerà protagonista a metà marzo a Vars, sulle Alpi francesi, dove oltre alle gare sono in programma anche i Campionati Mondiali e i tentativi di record. Un appuntamento che promette nuove emozioni e che vedrà ancora una volta Greggio tra le grandi protagoniste.