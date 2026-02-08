Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation

Questa mattina un incendio ha interessato il memoriale dedicato alle vittime della tragedia di Crans-Montana, divampato intorno alle 6 del mattino nel tendone a forma di igloo allestito in Rue Centrale. Il gazebo proteggeva fiori, candele e biglietti lasciati in memoria delle persone decedute nella strage di Capodanno al locale Constellation.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e hanno domato rapidamente le fiamme, senza che nessuno riportasse ferite. Sul posto sono giunti anche gli investigatori della polizia scientifica, che hanno avviato accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Le immagini diffuse dal luogo mostrano il tendone danneggiato, mentre la polizia cantonale del Vallese ha confermato l’apertura di un’inchiesta. "L’operazione dei vigili del fuoco è stata completata – si legge nel comunicato – e sono in corso ulteriori indagini per determinare la causa dell’incendio. Seguiranno aggiornamenti".