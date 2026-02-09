Controlli straordinari nel VCO: otto denunciati e tre segnalati alla Prefettura

Nel corso dell’ultimo fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno potenziato l’attività di controllo del territorio, attuando una stretta che riflette lo spirito del recente pacchetto sicurezza, con tolleranza zero verso il porto abusivo di armi e i fenomeni di abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra gli automobilisti.

Il bilancio complessivo è di otto persone denunciate in stato di libertà e tre segnalate alla Prefettura per guida in stato di ebrezza alcolica e possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per quanto riguarda l’attività ordinaria dell’Arma, i militari della Compagnia di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni, dimorante in Ossola, fermato durante un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri. Non avendo fornito alcuna giustificazione per il porto dell’arma, è stato denunciato e il coltello è stato sottoposto a sequestro.

Sempre a Domodossola è stato denunciato un 53enne residente nel capoluogo ossolano che, sottoposto a controllo stradale, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 1,29 g/l. Per l’uomo è scattato il ritiro della patente di guida.

Un altro intervento ha riguardato un ossolano di 36 anni, residente in Val Vigezzo e gravato dalla misura della sorveglianza speciale, denunciato poiché non è stato reperito presso la propria abitazione durante gli orari nei quali avrebbe dovuto permanere al domicilio, così come stabilito dal Tribunale.

Infine, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 53 anni, residente in Ossola, che ha minacciato con un coltello da cucina lungo circa 30 centimetri un gruppo di ragazzi che avevano suonato per errore al suo citofono. L’uomo è stato denunciato per minaccia aggravata e l’arma è stata posta sotto sequestro.

I controlli proseguiranno in maniera costante anche nei prossimi giorni, in occasione delle festività del Carnevale, al fine di garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio della Provincia.