Cambio al timone di Vigezzo&Friends: nominato un nuovo consiglio di amministrazione

Cambio al timone di Vigezzo&Friends, la società che gestisce gli impianti sciistici e le stazioni turistiche in Val Vigezzo, Val Formazza e Valle Antrona: l’assemblea dei soci ha nominato un nuovo consiglio di amministrazione e una nuova squadra manageriale, avviando una nuova fase di risanamento, sviluppo e convergenza verso una progettualità comune in Val d’Ossola

Il presidente della società è Carlalberto Guglielminotti, fondatore del gruppo Nhoa e della piattaforma di investimento Energy Transition Capital, nonché Young Global Leader del World Economic Forum, fortemente radicato in Val Vigezzo e fondatore del progetto Nhoa Ski Team a livello italiano. È stato riconfermato nel proprio ruolo istituzionale, per continuare a rappresentare la figura di garanzia e continuità della società, accompagnandone il percorso verso una nuova condivisione valoriale a livello ossolano, con spirito di servizio e responsabilità verso le comunità locali.

Accanto al presidente, una squadra che porta competenze solide, radicamento territoriale e una visione rinnovata delle valli, della montagna e dell’ospitalità: la direzione generale per l’area sportiva e la gestione delle tre stazioni passa ad Alessandro Serra, già capo allenatore delle squadre nazionali di Coppa del Mondo di sci alpino e oggi direttore tecnico del Nhoa ski team nazionale; a Gonzalo Monzon la cura delle relazioni istituzionali e la comunicazione, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e costruire un rapporto sempre più diretto e trasparente con il territorio e la politica a livello locale, regionale e nazionale; Massimo Sartoretti, con oltre 35 anni di esperienza nell’enogastronomia di alto livello e nella ristorazione, contribuirà allo sviluppo dell’offerta enogastronomica e dell’ospitalità; Francesco Toniutti, cresciuto in Val Vigezzo e sulle piste, rappresenta una continuità storica con il territorio, con esperienza e senso di appartenenza; Giulia Guglielminotti, responsabile amministrativa, porterà struttura, trasparenza e solidità gestionale.

Completano il team le figure di grande competenza nelle rispettive stazioni, come Paolo Cantonetti, Daniele Marchetti, Marco Zarini, Federico Samonini e Alessandro Vita, che ogni giorno garantiscono i massimi livelli di sicurezza e qualità di servizio nelle tre valli. Il nuovo Consiglio di Amministrazione desidera inoltre ringraziare Luca Mantovani per l’impegno e il lavoro svolto negli anni precedenti, contribuendo allo sviluppo della società.

Il mandato affidato al nuovo management è chiaro: ricostruire e rafforzare un rapporto solido, autentico e continuativo con le comunità della Val Vigezzo, della Val Formazza e della Valle Antrona. La montagna non è soltanto una destinazione turistica: è prima di tutto casa per chi la vive ogni giorno. L’obiettivo è valorizzare il territorio mettendo al centro le persone – famiglie, bambini, atleti, operatori locali – e costruire un modello di sviluppo che generi orgoglio, partecipazione e crescita condivisa. In parallelo, il nuovo management avrà come mandato di risanare e rilanciare l’immagine e l’operato della società, in un’ottica di condivisione valoriale con tutte le altre stazioni ossolane, a partire dalla Ski Area Vco e tutti i progetti in corso per la valorizzazione del territorio ossolano, nella più ampia progettualità a livello regionale, sotto la guida del presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, e a livello provinciale, in supporto al presidente della provincia del Vco Giandomenico Albertella. La V&F rinnova così il proprio impegno a essere non solo gestore di impianti, ma parte attiva e responsabile del tessuto sociale ed economico delle tre valli.