Cinghiostreffen, torna il motoraduno invernale in Alta Val Formazza

Torna in Alta Val Formazza uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote d’inverno: il Cinghiostreffen, motoraduno invernale organizzato dal Motoclub Alta Val Formazza, affiliato FMI. L’evento si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 gennaio nella frazione Valdo, all’ingresso del Comune di Formazza.

Il Cinghiostreffen è pensato come una vera e propria tre giorni da vivere a stretto contatto con la montagna. Nei prati adiacenti all’area del motoraduno sarà infatti possibile montare le tende e accendere fuochi utilizzando i bracieri messi a disposizione dall’organizzazione. La legna sarà disponibile a pagamento, mentre la paglia per l’isolamento delle tende sarà fornita fino a esaurimento. A fianco della zona tende sorgerà il grande tendone riscaldato, posizionato di fronte alla pista da sci.

Il programma prenderà il via venerdì 9 gennaio con l’apertura delle iscrizioni dalle 11 e, nel pomeriggio, l’attivazione del servizio bar. In serata, dalle 18.30, sarà operativo anche il servizio di ristorazione.

Sabato 10 gennaio sarà la giornata centrale del raduno. Le iscrizioni apriranno alle 10, mentre dalle 11.30 il tendone ospiterà bar e ristorazione. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, spazio allo spettacolo con il “Motocinghios”: una prova di abilità sulla neve che prevede la risalita sulle piste da sci con la propria moto o con le MotoCinghios. La partecipazione è riservata agli iscritti al motoraduno. La giornata proseguirà con la ristorazione nel tendone riscaldato, dove verranno proposte le specialità “cinghialose”, ormai marchio distintivo della manifestazione.

Domenica 11 gennaio il Cinghiostreffen si avvierà alla conclusione con l’ultima apertura delle iscrizioni dalle 9.30, dedicata anche ai ritardatari. Nel corso della giornata sarà possibile acquistare gadget ricordo dell’edizione, prima dei saluti finali e del rientro libero nel pomeriggio.