Cinghiostreffen, centinaia di motociclisti sfidano neve e gelo in Alta Val Formazza FOTO e VIDEO

Sono davvero tanti, oltre un centinaio, i motociclisti che hanno raggiunto l’Alta Val Formazza per partecipare al Cinghiostreffen, il motoraduno invernale organizzato dal Motoclub Alta Val Formazza, affiliato FMI, che si conclude oggi nella frazione di Valdo. Un appuntamento che, anche in questa edizione, ha saputo richiamare appassionati da un’area molto ampia, con presenze arrivate dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Svizzera e persino dall’Inghilterra, a testimonianza del forte richiamo internazionale dell’evento.

Nonostante le temperature rigide e la neve, sono stati in tanti a scegliere di mettersi in viaggio per vivere un’esperienza fuori dal comune, affrontando il freddo e le difficoltà della guida invernale pur di condividere tre giorni immersi nella montagna e nello spirito più autentico del mondo biker. Un’avventura fatta di passione per le due ruote, ma anche di amicizia, condivisione e fratellanza, valori che da sempre caratterizzano il Cinghiostreffen.

Il cuore del raduno è stato l’area allestita nei prati adiacenti, dove oltre cinquanta tende sono state montate per accogliere i motociclisti che hanno scelto di pernottare sul posto, riscaldati solo dalla paglia. Tra bracieri accesi, musica, buon cibo e birra, tanti i momenti di festa e socialità, con il grande tendone riscaldato, posizionato di fronte alla pista da sci.

Dopo l’apertura delle iscrizioni e l’avvio delle attività nella giornata di venerdì, ieri il raduno ha vissuto il suo momento centrale con il “Motocinghios”, la spettacolare prova di abilità sulla neve che ha visto i partecipanti cimentarsi nella risalita sulle piste da sci con moto e MotoCinghios. Un evento molto seguito, che ha unito spettacolo e spirito goliardico, prima di lasciare spazio alla lunga serata nel tendone, tra specialità gastronomiche e musica.

Oggi il Cinghiostreffen si chiude con l’ultima giornata dedicata ai saluti e al rientro, dopo la possibilità di iscriversi per i ritardatari e di acquistare i gadget ricordo dell’edizione.