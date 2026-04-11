Auto in fiamme sull'A26: code tra Meina e Carpugnino VIDEO

Traffico bloccato sull’autostrada A26 nella tarda mattinata di oggi, sabato 11 aprile. Intorno alle 12.00 un veicolo ha preso fuoco nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino, appena dopo la galleria in direzione sud. La presenza dell’auto in fiamme sulla carreggiata ha causato disagi al traffico, con una lunga coda che si è creata lungo il tratto interessato dall’incidente.