Cordoglio nella comunità rosminiana ossolana per la scomparsa di suor Maria Angelica Bacca

Lutto in Ossola nella Comunità Rosminiana per la scomparsa di suor Maria Angelica Bacca, morta all'età di 77 anni dopo un periodo di malattia. Da vent'anni era la superiora del Monastero delle suore Rosminiane di via Paolo Silva a Domodossola ed era inoltre la madre provinciale delle suore Rosminiane d'Italia. Suor Maria Angelica era originaria di Druogno. I funerali saranno celebrati lunedì 13 aprile alle 14.30 nella chiesa Collegiata di Domodossola. Il rosario sarà recitato domenica 12 alle 17.30 sempre nella chiesa Collegiata.

Entrata dalle suore Rosminiane il 15 luglio 1963, fece la prima professione il 14 agosto 1966. Dal ’66 al ’69 è stata studentessa all'istituto magistrale a Borgomanero. Nel 1974 ha conseguito la laurea in filosofia e pedagogia a Roma. Poi ha insegnato a Intra, Borgomanero, Domodossola. “Si preoccupava in particolare della crescita globale della persona – ricorda una consorella, pure lei insegnante – prima che della trasmissione delle competenze disciplinari. Tutte le sue alunne hanno un buon ricordo”.

Suor Maria Angelica Bacca è stata insegnante di filosofia e scienze umane anche della Venerabile Daniela Zanetta di Maggiora. Per diversi anni ha ricoperto il ruolo di Madre Provinciale a più riprese.

“Stimata e amata da chi la incontrava. Accoglieva tutti – ricordano le consorelle - ascoltava le profondità dell'animo e aveva anche un lato simpatico che tirava fuori quando le circostanze glielo permettevano. Umile, semplice e profonda”. “Ora il tuo dono è trasfigurato nell'infinita gioia del Risorto e continuerà a sorriderci e a infonderci coraggio, hanno scritto le consorelle sul necrologio.