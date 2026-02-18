 / Cultura

Cultura | 18 febbraio 2026, 14:05

Druogno partecipa a “La notte dei racconti”: una serata per famiglie tra storie e fantasia

Il 20 febbraio un incontro in biblioteca nell'ambito dell'iniziativa, ormai internazionale, partita da Reggio Emilia

Anche Druogno aderisce a “La notte dei racconti”, un evento diffuso - partito da Reggio Emilia e arrivato in tutta Italia, in Europa e nel mondo - per riscoprire il valore e la magia del racconto. Venerdì 20 febbraio, contemporaneamente in tutti i luoghi che aderiranno, bambine e bambini, ma anche adulti, si riuniranno per vivere storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare.

L’appuntamento, per quanto riguarda Druogno, è alle 21.00 nella nuova biblioteca (al primo piano dell’ufficio turistico, in piazza della Chiesa) per una serata dedicata alle famiglie in cui incontrarsi e fantasticare insieme sulle ali della vento, che è protagonista di questa edizione dal tema “Venti di storie”.

La partecipazione è gratuita; è gradita la prenotazione inviando un messaggio al numero 3408682308. Chi volesse partecipare è invitato a indossare qualcosa di blu o azzurro e a portare la propria tazza preferita per condividere latte e biscotti.

l.b.

