“Per un nuovo umanesimo”, cambio di programma: a Domodossola arriva il filosofo Alessandro Ghisalberti

A causa di un imprevisto, il relatore annunciato, Paolo De Lucia, non potrà essere presente

Prosegue con un crescente interesse di pubblico il ciclo di conferenze filosofiche “Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno”, promosso dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 20 febbraio alle 18.00 all’ex Cappella Mellerio, in Piazza Rovereto a Domodossola. La conferenza subirà tuttavia una modifica: a causa di un contrattempo il relatore inizialmente previsto, il filosofo Paolo De Lucia, non potrà essere presente. Al suo posto ci sarà il professor Alessandro Ghisalberti, docente di filosofia teoretica e di storia della filosofia medievale della facoltà di lettere e filosofia dell’Università Cattolica di Milano, che proporrà una conferenza dal titolo “La scoperta dell’uomo e dell’Umanesimo in San Francesco”. Rimangono invariati sede e orario. Come di consueto, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

