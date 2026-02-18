“Per un nuovo umanesimo”, cambio di programma: a Domodossola arriva il filosofo Alessandro Ghisalberti

Prosegue con un crescente interesse di pubblico il ciclo di conferenze filosofiche “Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno”, promosso dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 20 febbraio alle 18.00 all’ex Cappella Mellerio, in Piazza Rovereto a Domodossola. La conferenza subirà tuttavia una modifica: a causa di un contrattempo il relatore inizialmente previsto, il filosofo Paolo De Lucia, non potrà essere presente. Al suo posto ci sarà il professor Alessandro Ghisalberti, docente di filosofia teoretica e di storia della filosofia medievale della facoltà di lettere e filosofia dell’Università Cattolica di Milano, che proporrà una conferenza dal titolo “La scoperta dell’uomo e dell’Umanesimo in San Francesco”. Rimangono invariati sede e orario. Come di consueto, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.