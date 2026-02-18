Sicuri in montagna d'inverno: appuntamento in Valle Vigezzo

Affrontare la montagna in inverno, in sicurezza. Ovvero: imparare le regole del giusto approccio all’ambiente innevato già da piccoli. Con questo obiettivo le sezioni Cai di Domodossola, Varzo, Vigezzo e Villadossola organizzano la giornata “Alla scoperta della montagna in inverno – Sicuri sulla neve”, in programma domenica 22 febbraio in Valle Loana e che rientra nel programma di Alpinismo Giovanile che vede impegnate insieme le quattro sezioni, con varie iniziative. Come si formano le valanghe? Come si valuta la stabilità del manto nevoso? Come si organizza e pianifica un’escursione in ambiente innevato? E con quali attrezzature? Tutte domande che troveranno risposte nelle attività pratiche che verranno proposte domenica grazie alla presenza dei nivologi Mariano Melloni e Domenico Bottinelli e dell’Accompagnatore Nazionale di Alpinismo Giovanile Massimo Bodi; attività che vedranno il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi dell’Alpinismo Giovanile. Per maggiori informazioni e per partecipare alla giornata è necessario prenotarsi obbligatoriamente giovedì 19 febbraio, presso i referenti delle attività di Alpinismo Giovanile delle quattro sezioni Cai.