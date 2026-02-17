Delle prime della classe vince solo la Virtus Villa

Rallentano le prime tre della classe, ne approfitta il Villa per avvicinarsi. La 21° di Prima Categoria evidenzia qualche problema per Momo e Feriolo. I primi battuti in casa dalla Cannobiese, i secondi frenati dall’Esio Verbania.

Sul fondo colpo dell’Agrano e del Sizzano, vincenti su Cameri e Vogogna.

Toffolet e Progni ‘marchiano’ il successo della Cannobiese su un Momo (in gol con delfino) che alterna buone gare a prestazioni meno convincenti. Il 2 a 1 dà fiato alla classifica dell’undici di Guntri ma fa tirare un sospiro anche al Feriolo, che non è andato oltre il 2 a 2 contro l’Esio che era andato in vantaggio di due reti (doppietta di Davi). Il gol di Ramalho prima della fine del tempo rimette in gioco il Feriolo che nella ripresa agguanta il pari al 90’ con Sistino. Feriolo che veniva da 5 vittorie di fila, Esio che aveva già costretto il pari il Bagnella meno di un mese fa.

Dietro segna il passo il Dormelletto. La Varzese lo ferma sullo 0 a 0 e guadagna un prezioso punti per tenersi lontana dal fondo. Il Dormelletto ci aveva abituato bene ma è al terzo pari nelle ultime 5 gare.

Della prima 5 vince solo la Virtus Villa. Hado si è ben inserito nel gruppo di Castelnuovo ed è già alla terza rete in due partite. Anche a Romagnano (3-1) ha siglato una doppietta (la terza rete è di Trunfio). Per gli ossolani ora il Momo è a due punti. Mentre i novaresi (rete di Stesina) non escono dal fondi classifica.

Vono ha ridato fiato all’Omegna, vittorioso a Quarona. E’ la quarta vittoria di fila. Il 2 a 1 è siglato da Audi e Fortis. Il gol vittoria arriva in zona Cesarini dopo che Mersini aveva pareggiato per i sesiani.

Il Bagnella, dopo il ko nel derby, impatta contro il Carpignano (1-1). Che era passati in vantaggio con Bianchi dopo una certa supremazia dei cusiani. Il gol del pari arriva subito con Gitteh prima che finisca il tempo.

Colpo grosso per l’Agrano. L’ 1 a 0 sul Cameri avvicina la squadra di Lopardi a Esio e Vogogna. Decide Gherardini in avvio di ripresa che dà la seconda vittoria in campionato. Il ko vede il Cameri ancora nei guai del fondo classifica, un solo punto sopra la zona play out.

Altra vittoria preziosa è quella del Sizzano (1-0). Forzani dà ai novaresi tre punti d’oro ma inguaia un Vogogna che non sa ritrovare la via della vittoria, che non vince da quasi un mese e resta sempre più invischiato sul fondo.

Classifica: Feriolo 50; Momo 39; Dormelletto 38; Virtus Villa 37; Bagnella 36; Omegna 33; Quaronese 30; Varzese, Cannobiese 28; Cameri 25; Sizzano, Carpignano 24; Romagnano 23; Vogogna 16; Esio 14, Agrano 12.