Domenica da dimenticare per Ornavassese e Juventus Domo

Brutta domenica per le due ossolane, Juventus Domo e Ornavassese, che restano a bocca asciutta. Fa notizia la terza sconfitta di fila della Juventus Domo battuta in casa del Quincitava. Dopo Ivrea, Ceversama i granata capitolano anche con i torinesi che vincono al Curotti e sorpassano gli ossolani in classifica. E’ un momento così e la Juventus Domo incassa il quinti ko del campionato.

Brutto anche lo scivolone dell’Ornavassese. Il 4 a 1 subito a Borgo Vercelli è penalizzante per la classifica. Neri ora a 24 punti, uno solo sopra il buco nero dei play out. Il gol ossolano é di Rolando.

Dopo la vittoria col Banchette Colleretto, il Piedimulera si prende un altro punto ad Arona. Lo 0 a 0 è utile alla classifica anche se l’Ornavassese, la prima fuori dalla bagarre, è distante 7 punti. Per l’Arona è l’ottavo punto nelle ultime 5 partite, ma la zona play off resta ancora un miraggio distante 6 lunghezze.

Quinto punto in campionato per il Gravellona. Sotto di un gol a metà ripresa raccoglie il pari al 96’ con Pingitore quando la Union Novara (in rete con Ferrari) pregustava già i tre punti.Due punti: è quanto portano a casa le 4 formazioni del Vco. Un pari che comunque è più utile ai novaresi.

Le altre partite: Banchette Colleretto-Ivrea 2-5; Gattinara-Orizzonti Canavese 2-2 ; Lupetti Trino-Ceversama 1-1; Città di Casale- Dufour Varallo 0-1.