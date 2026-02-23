Gsh Sempione 82, pioggia di medaglie ai campionati italiani indoor

Riparte la stagione agonistica dell’atletica paralimpica come sempre con l’appuntamento dei campionati italiani indoor e invernali lanci organizzati dalla Fispes ad Ancona il 20 e 21 febbraio. Anche Gsh Sempione 82 ha partecipato all’evento in programma al PalaCasali, concorrendo con nove atleti che hanno conquistato in totale dodici titoli italiani, un titolo di campione italiano assoluto, un record italiano e due argenti a cui a si aggiungono due quarti e un sesto posto.

Il bi-campione del mondo della categoria T44 Marco Cicchetti (Gspd) si laurea campione italiano indoor dei 60m stabilendo il nuovo record italiano di categoria con un cronometro di 7”39, e chiude con un altro primo posto nel salto in lungo con la distanza di 6,81m, gara in cui si laurea campione italiano assoluto. Alessia Friscia categoria T47 è campionessa italiana dei 60m con 8”73 e dei 200m chiusi in 30”56.

Il quindicenne cusiano Martin Kuutio, categoria T37, fa un’ottima prestazione sui 60m chiudendo in 9”19 e vincendo la medaglia d’argento, che riesce a conquistare anche nella gara di salto in lungo. Per quanto riguarda invece la competizione della gare di lancio del giavellotto F37 si classifica al 6° posto. Davide Morana, categoria T62, è campione italiano sui 60m, con il cronometro che si ferma a 7”94. Il gravellonese Stefano Morandi T/F20 torna a casa con due medaglie d’oro nel salto in lungo e nel getto del peso, gara quest’ultima che gli regala la soddisfazione più grande dato che stabilisce la sua migliore misura di sempre con un lancio di 7,27m.

Per la categoria T54 Laura Morato, fresca di un’importante esperienza di allenamento internazionale, fa suoi i titoli italiani di categoria dei 60m e dei 200m con rispettivamente 13”33 e 36”95. Emanuele Muratorio, categoria T38, gareggia sulle distanze dei 60m e dei 200m e su entrambe le distanze si posiziona al quarto posto. Torna alle gare dopo un anno di stop l’atleta della categoria T35 Andrea Terraneo che è bi-campione italiano dei 60m e dei 200m, quest’ultima gara chiusa in 39”14. A chiudere la lista degli atleti Sempione 82 che hanno gareggiato in questi campionati c’è l’ossolano Nicholas Zani, T33, che si conferma campione italiano dei 60m con un tempo di 15”41.

Nel complesso una trasferta molto soddisfacente che apre le porte a una nuova stagione come sempre ricca di impegni. Ad assistere gli atleti in gara, l’allenatore Flavio Ranghino, la consigliera Barbara Saccà e la presidente Elisabetta Saccà. Gsh Sempione 82 è sostenuto da Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Vinavil, Samlor Engineering e Andrea Laurini Private Banker.