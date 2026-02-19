Findomo, esame di maturità al Pala Raccagni

Findomo in campo al Pala Raccagni

Impegno domenicale invece per la Findomo, che alle 18 ospiterà Cavagnolo al Pala Raccagni con l’obiettivo di dare seguito alla recente vittoria e consolidare prestazioni e risultati.

I granata dovranno però fare a meno di Petricca, impegnato con la Paffoni. «Anche questa volta avevamo chiesto lo spostamento della gara, proponendo diverse soluzioni, ma tutte sono state respinte dagli avversari. Peccato, ma ormai ci abbiamo fatto l’abitudine: sono certo che i ragazzi sapranno sopperire alla mia assenza», le sue parole.

Due sfide dal peso specifico elevato, tra obiettivi di classifica e voglia di continuità.

Sfida decisiva per la Foma

Partita chiave per le ambizioni play-off della Autotrasporti Sacchi Foma, che domani sera alle 21 al PalaBagnella affronterà Oleggio, attuale terza forza del campionato. Una vittoria permetterebbe ai rossoverdi di agganciare proprio i rivali in classifica, riaprendo con forza la corsa alla post season.

A suonare la carica è il play Gianmaria Maulini: «Siamo consapevoli che le possibilità di giocare i play-off passano tutte o quasi da questo match. Ci siamo preparati al meglio e sono sicuro che ognuno di noi tirerà fuori il massimo per arrivare all’obiettivo».

La squadra arriva da un periodo altalenante, ma il momento impone compattezza e determinazione. «Siamo stati un po’ discontinui per vari motivi, ma ora è il momento di serrare le fila», conclude Maulini.