Ganna vola in Algarve: sua la cronometro di Vilamoura

È iniziata nel migliore dei modi la stagione 2026 di Filippo Ganna. Il fuoriclasse vignonese della Ineos Grenadiers ha conquistato la cronometro individuale della Volta ao Algarve, imponendosi sui 19,5 chilometri del tracciato di Vilamoura con una prestazione di altissimo livello.

Il 29enne ha fermato il cronometro a 21’53”, confermandosi tra i massimi specialisti mondiali della disciplina. Alle sue spalle si è classificato lo spagnolo Juan Ayuso, staccato di sei secondi, mentre il terzo gradino del podio è andato allo svedese Jakob Söderqvist, a sette secondi. Più distanziato il francese Paul Seixas, quarto a dodici secondi. Giornata sottotono invece per il portoghese João Almeida, che ha chiuso solo decimo con un ritardo di 43”.

Per il corridore italiano si tratta della 37ª vittoria in carriera, la trentesima ottenuta in una prova contro il tempo, nonché del primo successo stagionale.

Nonostante il secondo posto di tappa, Ayuso può sorridere: grazie al risultato nella cronometro, lo spagnolo balza al comando della classifica generale con sette secondi di vantaggio su Seixas e 44 su Almeida. La corsa a tappe portoghese si concluderà domenica.