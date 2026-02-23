Findomo, rimonta vincente al Pala Raccagni: Cavagnolo ko 64-61

Un'altra vittoria casalinga in rimonta per la Findomo. Al Pala Raccagni i granata hanno piegato alla distanza anche Cavagnolo: arrivo in volata e successo dei ragazzi del presidente Guerra per 64-61. Grande la reazione della Cestistica dopo un primo tempo chiuso sotto di 9 punti, 24-33: nel secondo tempo i padroni di casa hanno aumentato l'intensità difensiva ed in attacco hanno costruito meglio, trovando punti e canestri decisivi per l'aggancio ed il sorpasso. Ancora una volta top scorer Filippo Bertoldo, autore di 15 punti in 32': accanto all'esterno campano in doppia cifra Frank con 14 punti e Realini con 12. Ottimo contributo anche da parte di Luca De Tomasi, che ha giocato forse la miglior partita dal suo ritorno sul parquet, bene anche Cerutti e discreta prova anche dei giovani del roster.
In Breve
lunedì 23 febbraio
giovedì 19 febbraio
lunedì 09 febbraio
venerdì 06 febbraio
lunedì 02 febbraio
sabato 24 gennaio
venerdì 23 gennaio
lunedì 19 gennaio
mercoledì 14 gennaio
giovedì 08 gennaio
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?