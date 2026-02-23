 / Basket

Findomo, rimonta vincente al Pala Raccagni: Cavagnolo ko 64-61

Sotto di 9 all’intervallo, i granata reagiscono con difesa e intensità: decisivi Bertoldo (15 punti), Frank e Realini nel finale in volata.   Findomo, rimonta, Cavagnolo, Bertoldo, Pala Raccagni

Un'altra vittoria casalinga in rimonta per la Findomo. Al Pala Raccagni i granata hanno piegato alla distanza anche Cavagnolo: arrivo in volata e successo dei ragazzi del presidente Guerra per 64-61. Grande la reazione della Cestistica dopo un primo tempo chiuso sotto di 9 punti, 24-33: nel secondo tempo i padroni di casa hanno aumentato l'intensità difensiva ed in attacco hanno costruito meglio, trovando punti e canestri decisivi per l'aggancio ed il sorpasso. Ancora una volta top scorer Filippo Bertoldo, autore di 15 punti in 32': accanto all'esterno campano in doppia cifra Frank con 14 punti e Realini con 12. Ottimo contributo anche da parte di Luca De Tomasi, che ha giocato forse la miglior partita dal suo ritorno sul parquet, bene anche Cerutti e discreta prova anche dei giovani del roster. 

Daniele Piovera

