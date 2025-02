Galleria Le Casse, modifiche alla viabilità in orario notturno

A partire dalle 21.00 di questa sera, lunedì 24 febbraio, Anas ha programmato modifiche alla viabilità in orario notturno della galleria Le Casse, al km 30 della SS 659 di Valle Antigorio e Val Formazza, per consentire l’esecuzione di ispezioni tecniche.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per i tecnici e per gli utenti in transito, i veicoli percorreranno la galleria accompagnati dal servizio di safety car con tempi massimi di attesa stimati in circa 15 minuti. Sarà data la priorità all’eventuale passaggio di mezzi di emergenza e soccorso.