20 febbraio 2026, 14:52

"Mergozzo si nota Off Season" si chiude con Claudio Fasoli e Simone Massaron

Appuntamento il 21 febbraio all'antica latteria

&quot;Mergozzo si nota Off Season&quot; si chiude con Claudio Fasoli e Simone Massaron

Si conclude sabato 21 febbraio la rassegna “Mergozzo si nota Off Season”, ciclo di appuntamenti musicali in scena “fuori stagione”, in attesa del tradizionale festival. Protagonisti di questa ultima data, in programma alle 18.00 all’antica latteria di Mergozzo, Claudio Fasoli e Simone Massaron, rispettivamente al sax tenore e alla chitarra. Per partecipare alla serata è richiesta la prenotazione contattando le pagine social della rassegna o l’indirizzo e-mail mergozzosinota@gmail.com.

