A Pieve Vergonte la presentazione del libro su Miriam Mafai

Appuntamento con la cultura e la memoria storica questa sera a Pieve Vergonte, dove la giornalista e editorialista di Repubblica Annalisa Cuzzocrea presenterà il suo libro “E non scappare mai”, dedicato alla figura di Miriam Mafai.

L’incontro è in programma alle 21 al centro culturale Massari e offrirà l’occasione per approfondire la vita e il percorso professionale di Mafai, protagonista del giornalismo italiano e compagna di Giancarlo Pajetta, storico esponente del Partito comunista italiano.

Il legame con il territorio è particolarmente significativo: le spoglie di Pajetta, infatti, riposano nel cimitero di Megolo, frazione di Pieve Vergonte, accanto ai genitori e al fratello Gaspare, caduto giovanissimo sotto il fuoco nazifascista il 13 febbraio 1944.

Durante la serata l’autrice dialogherà con il deputato del Partito Democratico Federico Fornaro, in un confronto che ripercorrerà non solo la storia personale e professionale di Miriam Mafai, ma anche un importante pezzo della storia politica e civile del Paese.