"Tra natura e quota": la rassegna del Cai si apre con il documentario di Giovanni Storti

Si inaugura questa sera, martedì 24 febbraio, alle 20.30 la rassegna cinematografica promossa dalle sezioni di Domodossola e della Valle Vigezzo del Cai. Un ciclo di proiezioni, ospitate dal cinema Corso di Domodossola, per raccontare la montagna in tutte le sue sfaccettature, tra alpinismo, natura, ambiente, cammino e storie di uomini e donne che hanno vissuto la montagna come esperienza di vita.

Per la prima serata della rassegna, in scena il documentario “Tra natura e quota. Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane”. Protagonista del film, diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, è Giovanni Storti, celebre attore comico (con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo) da sempre appassionato di natura e montagna, che accompagna gli spettatori in un viaggio tra paesaggi spettacolari e riflessioni attuali su biodiversità e sicurezza. Tra ironia e consapevolezza, il documentario racconta tre intense giornate nelle Alpi Apuane e l’incontro con chi vive e protegge ogni giorno questo territorio fragile e prezioso.