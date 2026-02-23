Ossola Express 2026, iscrizioni al via

Dopo il successo delle prime due edizioni, Ossola Express si prepara a tornare nell’estate 2026 con la terza edizione in programma sabato 25 e domenica 26 luglio dove i concorrenti si metteranno alla prova. Il format resta fedele alla sua identità: si parte in coppia, si affrontano prove fisiche, creative, culturali e di orientamento, si attraversa il territorio in modo attivo e rispettoso, accumulando bonus o malus attraverso missioni, enigmi e sfide. Un viaggio di circa 350 chilometri, senza telefoni e senza denaro. Una scelta che nel tempo è diventata il tratto distintivo dell’iniziativa.

“Abbiamo voluto creare un’esperienza che riportasse al centro il contatto umano e il rapporto autentico con il territorio - spiegano le organizzatrici Elisa Iardella e Lucia Pitzurra -. Togliere telefoni e soldi significa togliere filtri e scorciatoie: restano le persone, la capacità di adattarsi e la voglia di mettersi in gioco”.

Anche per la terza edizione saranno selezionate venti coppie. Le iscrizioni apriranno il 15 marzo attraverso il canale Instagram @ossola_express. Per candidarsi sarà necessario inviare un video di massimo 90 secondi in cui presentare la propria squadra. La selezione terrà conto di motivazione, spirito di gioco, originalità e creatività.

“Non cerchiamo i più forti in assoluto - sottolineano ancora le organizzatrici - cerchiamo chi sappia interpretare lo spirito di Ossola Express: curiosità, rispetto, entusiasmo e capacità di fare squadra”.

In un contesto in cui gran parte delle relazioni passa attraverso lo schermo, l’evento propone un’esperienza diversa: rallentare, guardarsi negli occhi, ascoltare, esplorare. Una formula che nelle prime due edizioni ha raccolto un consenso crescente, coinvolgendo non solo i partecipanti ma anche amministrazioni, associazioni e volontari. Un ringraziamento particolare va infatti, da parte delle organizzatrici, agli oltre cinquanta aiutanti, ai sindaci, alle Pro Loco e agli abitanti dei comuni coinvolti, che rendono possibile ogni tappa del percorso.