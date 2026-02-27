Sant'Albino, Druogno celebra il risveglio della primavera

Druogno si prepara a salutare l’arrivo della primavera con la tradizionale festa di Sant’Albino, in programma domenica 1° marzo. L’iniziativa, dedicata in particolare ai bambini e alle famiglie, invita tutti a presentarsi vestiti a tema primaverile e a portare campanacci, pentole o qualsiasi oggetto utile a fare rumore: un modo simbolico e giocoso per “svegliare” la primavera.

Il ritrovo è fissato alle 14.00 in piazza della Chiesa, da dove partirà un allegro giro per le vie del paese accompagnato dal suono dei campanacci. A seguire, la festa continuerà al cinema parrocchiale con musica, truccabimbi, giochi e la tradizionale sfilata dei bambini “fioriti”. A seguire una merenda per tutti.

La partecipazione è a offerta libera: il ricavato sarà destinato alle prossime attività della biblioteca di Druogno dedicate ai più piccoli. Per iscriversi è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 340 8682308.