"La Alpi in 30 montagne": Enrico Camanni racconta un viaggio tra le vette più iconiche

Il Monte Bianco, il Rosa, certamente il Cervino. E poi il Bernina, il Campanile Basso e le Tre Cime. Dalle Alpi Marittime fino alle Alpi Giulie, un percorso di 1300 chilometri da ovest fino a est, dal Tirreno all’Adriatico, in 30 vette iconiche e 30 valli, ognuna ricca di storie esemplari ed emozionanti. È il viaggio che Enrico Camanni racconterà al pubblico nel pomeriggio di sabato 28 febbraio alle 17.00, presso la sede dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola a Domodossola (in via Romita 13), con la presentazione del suo ultimo libro “Le Alpi in 30 montagne”, edito da Laterza. L’incontro è promosso dall’associazione culturale Mario Ruminelli e dal Sei Cai di Domodossola. L’autore dialoga con Giulio Frangioni, vicepresidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte. L’ingresso è gratuito.

Enrico Camanni, alpinista e giornalista torinese, ha fondato e diretto il mensile “Alp” e la rivista internazionale “L’Alpe”. Collabora con “La Stampa”. Ha scritto libri di storia e letteratura dell’alpinismo, trattando le Alpi contemporanee con “La nuova vita delle Alpi” (Bollati Boringhieri 2002), “Il Cervino è nudo” (Liaison 2008) e “Storia delle Alpi” (Biblioteca dell’Immagine 2017), e nove romanzi ambientati in vari periodi storici (l’ultimo è “Se non dovessi tornare”, Mondadori 2023). Ha curato i progetti scientifici del museo delle Alpi al Forte di Bard, del museo al Forte di Vinadio e del museo della Montagna di Torino ed è vicepresidente dell’associazione “Dislivelli”. Per Laterza è autore di “Di roccia e di ghiaccio. Storia dell’alpinismo in 12 gradi” (2013), “Il fuoco e il gelo. La Grande Guerra sulle montagne “(2014), “Alpi ribelli. Storie di montagna, resistenza e utopia” (2016), “Il desiderio di infinito. Vita di Giusto Gervasutti” (2017), “Verso un nuovo mattino. La montagna e il tramonto dell’utopia” (2018) e “Il Grande Libro del Ghiaccio” (2020).

Nella sua ultima fatica, Enrico Camanni accompagna i lettori in un viaggio straordinario attraverso l’arco alpino con la passione di chi ha dedicato una vita a esplorare, studiare e amare le nostre montagne. Ogni capitolo, ogni cima, è l’occasione per un’immersione nella storia, nella geologia, nelle leggende e nelle tradizioni e, intrecciando sapientemente racconto naturalistico e memoria storica, scoperte scientifiche e avventure umane, restituisce al lettore non solo la grandezza paesaggistica ma anche il ruolo cruciale nella cultura europea. “Le Alpi in 30 montagne” si rivolge tanto agli appassionati di montagna quanto a chi desidera scoprire il fascino di un territorio unico al mondo. Ogni vetta e ogni valle diventano una finestra sulla complessità e la bellezza dell’universo alpino, invitando a guardare con occhi nuovi questi custodi silenziosi della nostra storia.