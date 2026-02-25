 / Eventi

L'appuntamento è per questa sera alle 21 nella sala consiliare di via Marconi

Referendum sulla Giustizia, a Villadossola il secondo incontro organizzato dal Comitato società civile per il No

Villadossola ospita oggi, mercoledì 25 febbraio, una delle iniziative promosse nel Vco dal Comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale.

Dopo la serata di Pieve Vergonte, dunque, il prossimo evento è in programma a Villadossola, ore 21.00, nella sala consiliare del municipio.  Il 26 febbraio alle 21.00 sarà a Mergozzo all’antica latteria, il 27 febbraio alle 21.00 allo Spazio Sant’Anna di Verbania, il 28 febbraio alle 16.00 al teatro di Cannobio e il 1° marzo alle 18.00 a Baveno.

