Vogogna affida a Enaip l’apertura straordinaria del Castello Visconteo

Sarà l’Enaip di Domodossola a occuparsi dell’apertura e della gestione del Castello Visconteo di Vogogna, almeno per quanto riguarda i giorni festivi dei mesi di aprile e maggio. Il comune ha infatti sottoscritto una convenzione con Enaip Piemonte in seguito alla scadenza dell’accordo con il precedente gestore: nonostante rimangano ancora da definire le modalità di apertura ordinaria del Castello, in occasione delle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio Enaip garantirà l’accesso ad uno dei principali beni storici e culturali ossolani, in un periodo di grande afflusso turistico.

La richiesta era stata giunta dalla direttrice del centro Enaip di Domodossola, Marianna Rampini, che aveva proposto un’attività di volontariato per assicurare la continuità del servizio. La giunta ha riconosciuto il ruolo dell’ente formativo, attivo da anni in progetti educativi e culturali sul territorio, e lo ha ritenuto un soggetto qualificato per sostenere temporaneamente l’apertura del Castello.

Le giornate già confermate sono il 3, 4, 5 e 6 aprile, il weekend del 24-26 aprile e l’1 e 2 maggio, con orario continuato dalle 10.00 alle 17.00.