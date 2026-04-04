Tra storia e tradizione: riparte la rassegna "La pietra racconta" tra Baveno e Mergozzo

Riparte, per la decima edizione, la rassegna “La pietra racconta”, che vede uniti l’Ecomuseo del Granito, il Mu.Me. Museo archeologico di Mergozzo e il Museo GranUM di Baveno. La manifestazione per il 2026 si tinge dei colori caldi del fuoco per esplorare due principali fili tematici. “Fuoco alle polveri” è il tema di una mostra e di incontri sull’acqua e in cammino per raccontare la storia dei polverifici e delle grandi mine utilizzate per l’estrazione del granito nelle cave locali. “Archeologia e mito” sono invece al centro di un’originale esposizione d’arte in dialogo con i reperti dal territorio e di una serie di incontri. Ci sono poi altre proposte culturali variegate (concerti, spettacoli, presentazioni) che, tra lago e cave, vogliono coinvolgere nell’apprezzamento del territorio diverse fasce di pubblico.

I luoghi d’acqua e di pietra del territorio fanno da quinte scenografiche all’ormai consueta rassegna di concerti, che spazia dagli scenografici momenti musicali all’alba sulle spiagge di Baveno e Feriolo, alla musica antica nel cuore della pietra presso le frazioni di Bracchio e Montorfano, alla rievocazione delle atmosfere argentine con i Magasine du Cafè e Tutto Piazzolla, un omaggio al benefattore mergozzese Luigi Tamini, protagonista anche di una conferenza. La storia del territorio, con particolare riguardo alle cave e all’attività estrattiva, continua a essere protagonista di numerose proposte: dalle escursioni e presentazioni lungo la via del marmo e presso il Mu.Ma.G, alle visite alla cava di Candoglia organizzate grazie a Veneranda Fabbrica, a una nuova edizione di Baveno Book Sunday, la giornata libraria dedicata a presentare storie del territorio. Un momento speciale sarà infine la mostra presso l’Antica Latteria Licalbe Steiner e Mergozzo, per raccontare i coniugi Steiner, due straordinarie figure di artisti, designer e protagonisti della Resistenza, vissuta anche a partire dalla loro casa sul piccolo lago.

Il comune di Mergozzo esprime soddisfazione per il lavoro di condivisione con l’amministrazione di Baveno e l’associazione di volontariato culturale GAM di un percorso culturale che raggiunge quest’anno il decennale. Così il sindaco, Massimiliano Stoto: “La pietra racconta non è solo una rassegna di eventi, ma una modalità vitale e proficua di valorizzazione in rete del territorio che, passando attraverso il tema delle risorse lapidee, va a toccare la storia sociale, il lavoro, la memoria collettiva, e trova, per tramite di una virtuosa sinergia tra enti pubblici, volontariato culturale e professionisti, anelli di connessione che, attraverso le vie del marmo e del granito, giungono ad altre parti d’Italia e al Mondo”. L’assessore alla cultura della città di Baveno, Emanuele Vitale, aggiunge: “La pietra racconta compie dieci anni. Nata con il nome di Picasass, la rassegna culturale realizzata insieme al comune di Mergozzo ha riportato al centro il valore narrante del nostro granito e di quanti l'hanno lavorato. Un patrimonio fatto di storie, tradizioni e vite vissute all’ombra delle nostre montagne, che in questi dieci anni abbiamo cercato di raccontare con sguardi nuovi e prospettive diverse. Perché il granito non è solo materia: è memoria, identità, radice. E proprio da questa pietra abbiamo dimostrato che è possibile costruire anche cultura, turismo e senso di comunità. Dieci anni dopo, continuiamo a credere che da qui passi anche una parte del nostro futuro”.