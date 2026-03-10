 / Domodossola

Domodossola | 10 marzo 2026, 13:40

Monteossolano, approvato il progetto per la messa in sicurezza del versante

Un intervento necessario dopo la frana causata dal maltempo nel marzo 2024

Monteossolano, approvato il progetto per la messa in sicurezza del versante

Il comune di Domodossola ha affidato i lavori di messa in sicurezza del versante lungo la strada di Monteossolano, un intervento reso necessario dopo il franamento che nel marzo 2024 aveva ostruito completamente la viabilità in località Valle di Cisore. L’area è caratterizzata da un’antica nicchia di frana risalente agli anni ’70, riattivatasi in seguito alle intense precipitazioni del 2024. Nonostante un primo intervento di somma urgenza, il comune ha ritenuto necessario procedere con un’opera definitiva di consolidamento.

Il progetto, finanziato dalla regione Piemonte per 210 mila euro, è stato approvato dalla giunta comunale tra il 2025 e l’inizio del 2026. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 179.946,81 euro, comprensivi di manodopera e oneri di sicurezza. Il comune ha inoltre disposto l’esecuzione anticipata dei lavori in via d’urgenza, vista la delicatezza del versante.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore