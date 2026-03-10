Monteossolano, approvato il progetto per la messa in sicurezza del versante

Il comune di Domodossola ha affidato i lavori di messa in sicurezza del versante lungo la strada di Monteossolano, un intervento reso necessario dopo il franamento che nel marzo 2024 aveva ostruito completamente la viabilità in località Valle di Cisore. L’area è caratterizzata da un’antica nicchia di frana risalente agli anni ’70, riattivatasi in seguito alle intense precipitazioni del 2024. Nonostante un primo intervento di somma urgenza, il comune ha ritenuto necessario procedere con un’opera definitiva di consolidamento.

Il progetto, finanziato dalla regione Piemonte per 210 mila euro, è stato approvato dalla giunta comunale tra il 2025 e l’inizio del 2026. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 179.946,81 euro, comprensivi di manodopera e oneri di sicurezza. Il comune ha inoltre disposto l’esecuzione anticipata dei lavori in via d’urgenza, vista la delicatezza del versante.