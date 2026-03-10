Donne al centro: un incontro sulla rete contro la violenza

Prosegue a Domodossola la rassegna “Donne al centro”, il ciclo di incontri promosso da Acli Vco insieme al Kiwanis Club Domodossola con il patrocinio della provincia del Verbano Cusio Ossola e della città di Domodossola. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle 17.15 nella Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) e sarà dedicato a un tema di grande attualità: la violenza contro le donne e l’importanza della rete di sostegno.

L’incontro, dal titolo “Oltre la paura: costruire sicurezza e libertà, la forza della rete per agire insieme contro la violenza sulle donne”, metterà a confronto esperienze e competenze diverse per approfondire il ruolo delle istituzioni e dei servizi presenti sul territorio. Interverranno il vice questore della Polizia di Stato Roberta Toma, della Questura di Verbania, la dottoressa Alessia Manini del Ciss Ossola e le psicologhe del Centro Antiviolenza Sara Adamo e Jennifer Veronesi, che sostituiranno la dottoressa Monica Cupia inizialmente prevista nel programma. A moderare l’incontro sarà la giornalista Elisabetta Adorna.

L’appuntamento si inserisce nel calendario del “Marzo Kiwaniano”, la seconda edizione della rassegna che per tutto il mese propone momenti di riflessione, divulgazione e intrattenimento con l’obiettivo di approfondire il ruolo delle donne nella società e promuovere una maggiore consapevolezza su temi sociali e sanitari.

Dopo l’incontro inaugurale dedicato alla storia delle donne delle valli ossolane e la serata musicale “Femminile plurale”, il confronto del 13 marzo rappresenta quindi il momento più direttamente rivolto alla dimensione sociale e alla prevenzione della violenza, sottolineando quanto sia fondamentale la collaborazione tra forze dell’ordine, servizi sociali e centri specializzati per offrire ascolto, protezione e percorsi di uscita alle vittime.