Domodossola si colora contro la violenza: 1200 coperte per Viva Vittoria Vco

È tutto pronto per l’evento finale di Viva Vittoria Vco, un progetto condiviso che ha coinvolto tutta la provincia per promuovere la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Domenica 15 marzo via Rosmini a Domodossola si vestirà di colori per raggiungere tutti insieme un importante obiettivo: la raccolta di fondi a sostegno delle attività del Centro Antiviolenza del Vco.

Protagoniste indiscusse della giornata saranno le oltre 1200 coperte di lana interamente realizzate e cucite a mano nei mesi scorsi da numerosissime donne (e uomini) di tutto il Vco, che hanno contribuito insieme ad associazioni, enti, scuole, Rsa e comuni cittadini del territorio. Le coperte saranno esposte, dunque, in via Rosmini, in un allestimento che prevede la loro collocazione lungo l’intera via. I visitatori avranno quindi la possibilità di ammirarle tutte, disposte a terra lungo la via, e di scegliere la propria preferita: grazie alla vendita delle coperte, a offerta libera, sarà possibile raccogliere i fondi che saranno destinati alle donne vittime di violenza che si sono rivolte al Centro Antiviolenza del Vco.

La giornata prevede anche diversi eventi collaterali. Dopo l’apertura dell’evento, in programma alle 9.00, sono previsti alle 10.00 i saluti istituzionali. Alle 10.30 “Fil Rouge”, una performance di teatro danza a cura dell’Atelier Arti Performative di Domodossola. Alle 11.30 letture per bambini a cura dei volontari di Nati per Leggere e alle 15.30 “Canto e lettura” a cura di Light Voice Vocal Group, Nati per Leggere e Circolo della Poesia. Infine, alle 16.30 una nuova performance di teatro danza, dal titolo “Arimo!. La vendita delle coperte sarà attiva per tutta la giornata, dalle 9.00 alle 19.00.