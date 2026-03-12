Vigili del Fuoco al lago di Morasco: simulato soccorso su ghiaccio FOTO

Nelle giornate di mercoledì 4 e 11 marzo il personale specializzato dei nuclei Sa (Salvamento Acquatico) e Sfa (Speleo Fluviale Alluvionale) dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale del Verbano Cusio Ossola ha svolto un’esercitazione al lago di Morasco, in alta Val Formazza.

Durante l’addestramento è stato simulato l’incidente di un operaio impegnato nelle attività sugli invasi idrici della zona, utilizzati per la produzione di energia elettrica, caduto in acqua a seguito del cedimento della coltre di ghiaccio che ricopriva il lago.

L’esercitazione ha permesso ai soccorritori di testare procedure operative, attrezzature e tecniche di intervento in ambiente ghiacciato, con particolare attenzione all’approccio e all’avvicinamento in sicurezza alla persona in difficoltà. Le operazioni si sono concluse con il recupero del figurante mediante barella e il successivo affidamento al personale sanitario.

All’attività addestrativa ha partecipato anche una squadra della Croce Rossa di Domodossola, nell’ottica di rafforzare il coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso.

L’esercitazione rientra nel programma formativo di mantenimento delle specializzazioni dei Vigili del Fuoco, fondamentale per garantire un’elevata preparazione operativa negli interventi in ambienti complessi e in condizioni estreme.