Aquila reale in difficoltà sulle montagne di Villadossola, salvata dai vigili del fuoco

Intervento nel pomeriggio per i vigili del fuoco del Vco, dal distaccamento di Domodossola, allertati da due escursionisti stranieri che avevano segnalato la presenza di un rapace in evidente difficoltà nel movimento lungo il sentiero A01, che collega l’Alpe Sogno alla località Tappia, nel territorio comunale di Villadossola.

Giunti sul posto, i soccorritori hanno individuato l’animale: si trattava di un’aquila reale che si trovava a terra nel bosco. Alla vista degli escursionisti il rapace ha tentato di allontanarsi, spostandosi fino alla dorsale di una scarpata particolarmente impervia, dove però si è fermato.

I vigili del fuoco, intervenuti in collaborazione con la polizia provinciale, sono riusciti a raggiungere l’animale e a bloccarlo in sicurezza. L’aquila è stata quindi sistemata all’interno di un apposito trasportino e trasferita in un luogo sicuro. Il rapace, risultato essere un esemplare maschio anziano, è stato affidato alle cure di un veterinario specializzato nella fauna selvatica, che ne sta valutando le condizioni e il percorso di recupero.