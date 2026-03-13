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Cronaca | 13 marzo 2026, 19:12

Cade da cavallo a Masera: giovane soccorsa e trasportata in codice rosso a Novara

L’incidente è avvenuto in via Colonia. La ragazza, ventenne, ha riportato un trauma cranico ed è stata trasferita in rianimazione al Maggiore

Cade da cavallo a Masera: giovane soccorsa e trasportata in codice rosso a Novara

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Masera, dove una ragazza di circa vent’anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da cavallo. L’incidente si è verificato in via Colonia, dove sono immediatamente scattati i soccorsi.

Secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe riportato un trauma cranico in seguito alla caduta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e stabilizzato la ragazza prima del trasferimento urgente.

Le condizioni della giovane sono state ritenute serie: per questo motivo è stato disposto il trasporto in codice rosso verso l’ospedale di Novara, dove è diretta al reparto di rianimazione per gli accertamenti e le cure necessarie.

Redazione

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