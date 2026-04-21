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Viabilità e trasporti | 21 aprile 2026, 14:55

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Tutte le modifiche alla viabilità previste fino al 24 aprile

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità previste per la settimana in corso.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 21 aprile. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Verbania e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 aprile. Uscita obbligatoria a Gravellona Toce e possibile rientro ad Arona.

Chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Genova in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 aprile. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro alla medesima stazione.

Tra Arona e Verbania in direzione Gravellona, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 aprile. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Verbania.

Tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 24 aprile. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Vercelli ovest in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 aprile. Uscita consigliata a Santhià e possibile rientro alla medesima stazione.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 187+000 in modalità permanente fino a venerdì 24 aprile.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 187+000 e 188+900 in modalità permanente fino a venerdì 24 aprile.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, sull’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 in direzione Genova, alla pkm 23+200, in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A2 e allacciamento A36/A26 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.

l.b.

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