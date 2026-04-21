Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità previste per la settimana in corso.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra Romagnano Sesia e Borgomanero in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 21 aprile. Uscita obbligatoria a Romagnano Sesia e possibile rientro a Borgomanero.
Tra Verbania e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 aprile. Uscita obbligatoria a Gravellona Toce e possibile rientro ad Arona.
Chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Genova in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 22 aprile. Uscita consigliata a Vercelli est e possibile rientro alla medesima stazione.
Tra Arona e Verbania in direzione Gravellona, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 aprile. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Verbania.
Tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 24 aprile. Uscita obbligatoria a Borgomanero e possibile rientro a Romagnano Sesia.
Sulla D36 Stroppiana-Santhià, chiusura dell’allacciamento A26/A4 provenendo da Vercelli ovest in direzione Torino, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 23 aprile. Uscita consigliata a Santhià e possibile rientro alla medesima stazione.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 187+000 in modalità permanente fino a venerdì 24 aprile.
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 187+000 e 188+900 in modalità permanente fino a venerdì 24 aprile.
Sulla D08 Gallarate - Gattico, sull’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 in direzione Genova, alla pkm 23+200, in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.
Tra allacciamento D36/A2 e allacciamento A36/A26 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.