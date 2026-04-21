Estate tempo di cantieri sulla linea del Sempione

Per l’estate 2026 le Ferrovie Federali Svizzere stanno proponendo un’ampia gamma di collegamenti ferroviari verso destinazioni di vacanza europee: dalla Svizzera sarà possibile raggiungere comodamente in treno mete come Rimini, Aix-en-Provence, Marsiglia o Firenze. Ma ricordano anche che ‘’l’estate, però, è anche tempo di cantieri. Sulla rete ferroviaria internazionale sono previste varie restrizioni e modifiche dell’orario a causa di lavori’’.

Il riferimento è alla liea ferroviaria del Sempione. ‘’ Come negli scorsi anni, anche quest’estate il gestore dell’infrastruttura italiana Rfi – spiegano dalle Ffs - eseguirà lavori di costruzione sull’asse del Sempione. Pertanto, dal 7 giugno al 26 luglio i treni Eurocity tra Ginevra, Losanna, Basilea, Berna e Milano non circoleranno, oppure saranno operativi in modo discontinuo. Dal 26 giugno al 27 luglio 2026 saranno soppressi anche i treni Regionali tra Iselle di Trasquera e Domodossola. Circoleranno vari autobus sostitutivi’’.