Mergozzo: saranno abbattuti quattro salici alla spiaggia della Quartina

Il Comune di Mergozzo ha emesso l’ordinanza con cui dispone l’abbattimento di quattro esemplari di salice bianco situati in località Spiaggia Quartina, lungo la passeggiata a lago nell’area pubblica denominata “La Quartina”.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle verifiche tecniche effettuate da professionisti incaricati, che hanno evidenziato condizioni di evidente deperimento e criticità strutturali negli alberi. Tali esemplari sono stati classificati a rischio cedimento, rappresentando quindi un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica. Diversa la situazione per un quinto salice presente nell’area, che sarà invece mantenuto e sottoposto a monitoraggio annuale, in quanto ritenuto in condizioni meno critiche.

L’ordinanza prevede la sostituzione degli alberi abbattuti con la messa a dimora di quattro nuovi salici, con l’obiettivo di preservare il valore paesaggistico e ambientale della zona, oltre che garantire la sicurezza dei frequentatori dell’area.