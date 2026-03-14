Auto sfonda il guard rail e finisce sul tetto di una casa: muore un giovane di circa 30 anni

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la strada provinciale 153 che collega Varzo alla stazione sciistica di San Domenico. Il bilancio è di un morto e cinque feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 16.45. Un’auto condotta da un giovane, con a bordo altri ragazzi, mentre percorreva il tratto in località Gebbo è uscita di strada, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla nevicata in corso.

Il veicolo ha sfondato il guard rail ed è precipitato finendo sul tetto di una casa sottostante. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di circa 30 anni. Gli altri occupanti del mezzo, tutti giovani, sono rimasti feriti: per loro sono stati segnalati cinque codici gialli e in questi minuti sono in corso i trasferimenti all’ospedale San Biagio di Domodossola.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con le ambulanze, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La presenza di abbondante neve nella zona potrebbe aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.