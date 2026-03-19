Domani i funerali di Francesco Roncoroni, il 30enne morto nell'incidente sulla strada di San Domenico

Saranno celebrati domani, venerdì 20 marzo, alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Uggiate con Ronago i funerali di Francesco Roncoroni, il giovane che nel pomeriggio di sabato ha perso la vita in un incidente sulla strada provinciale che collega Varzo a San Domenico. La celebrazione sarà preceduta, alle 14.30, dalla recita del rosario.

Roncoroni, 30 anni appena compiuti, è nato e cresciuto in provincia di Como e nello scorso fine settimana si trovava a San Domenico con un gruppo di amici per trascorrere una giornata sulle piste da sci. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, durante una fitta nevicata. Proprio le condizioni meteo avverse, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero causato l’incidente: l’auto, un suv Range Rover, sulla quale il giovane viaggiava è uscita di strada, abbattendo il guardrail e scivolando per alcuni metri fino a terminare la corsa contro un’abitazione.

Francesco si trovava sul sedile del passeggero. In auto insieme a lui si trovavano la fidanzata Camilla, il fratello Daniele e altri quattro amici. Secondo quanto riportato dalla stampa comasca, i ragazzi avevano iniziato il viaggio con due auto ma, vista la forte nevicata, avevano deciso di percorrere l’ultimo tratto di strada a bordo dello stesso veicolo, ritenuto più sicuro. Una fiducia che era stata riposta anche nel conducente, che per lavoro era esperto nel guidare mezzi pesanti. Tutti gli altri giovani a bordo dell’auto hanno riportato ferite non gravi.

Francesco Roncoroni lavorava come operatore socio sanitario per il consorzio dei servizi sociali dell’Olgiatese, presso la “Casa di Paolo e Piera”. L’intera comunità di Uggiate si è stretta intorno alla famiglia in un momento di profondo dolore e sgomento, ricordando Francesco come un ragazzo che aveva dedicato la vita e il lavoro agli altri.