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Cronaca | 19 marzo 2026, 18:50

Domani i funerali di Francesco Roncoroni, il 30enne morto nell'incidente sulla strada di San Domenico

La celebrazione alle 15.00 nella chiesa di Uggiate con Ronago, comune della provincia di Como dove abitava con la famiglia

Domani i funerali di Francesco Roncoroni, il 30enne morto nell'incidente sulla strada di San Domenico

Saranno celebrati domani, venerdì 20 marzo, alle 15.00 nella chiesa parrocchiale di Uggiate con Ronago i funerali di Francesco Roncoroni, il giovane che nel pomeriggio di sabato ha perso la vita in un incidente sulla strada provinciale che collega Varzo a San Domenico. La celebrazione sarà preceduta, alle 14.30, dalla recita del rosario.

Roncoroni, 30 anni appena compiuti, è nato e cresciuto in provincia di Como e nello scorso fine settimana si trovava a San Domenico con un gruppo di amici per trascorrere una giornata sulle piste da sci. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 14 marzo, durante una fitta nevicata. Proprio le condizioni meteo avverse, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero causato l’incidente: l’auto, un suv Range Rover, sulla quale il giovane viaggiava è uscita di strada, abbattendo il guardrail e scivolando per alcuni metri fino a terminare la corsa contro un’abitazione.

Francesco si trovava sul sedile del passeggero. In auto insieme a lui si trovavano la fidanzata Camilla, il fratello Daniele e altri quattro amici. Secondo quanto riportato dalla stampa comasca, i ragazzi avevano iniziato il viaggio con due auto ma, vista la forte nevicata, avevano deciso di percorrere l’ultimo tratto di strada a bordo dello stesso veicolo, ritenuto più sicuro. Una fiducia che era stata riposta anche nel conducente, che per lavoro era esperto nel guidare mezzi pesanti. Tutti gli altri giovani a bordo dell’auto hanno riportato ferite non gravi.

Francesco Roncoroni lavorava come operatore socio sanitario per il consorzio dei servizi sociali dell’Olgiatese, presso la “Casa di Paolo e Piera”. L’intera comunità di Uggiate si è stretta intorno alla famiglia in un momento di profondo dolore e sgomento, ricordando Francesco come un ragazzo che aveva dedicato la vita e il lavoro agli altri.

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Redazione

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