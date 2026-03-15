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Cronaca | 15 marzo 2026, 00:19

Un trentenne di Como la vittima dell'incidente di San Domenico

L’incidente al rientro dalle piste, in località Gebbo, sulla provinciale per Varzo

Un trentenne di Como la vittima dell'incidente di San Domenico

E' Francesco Roncoroni, il giovane del 1996, della provincia di Como, la vittima del grave incidente del pomeriggio di sabato sulla strada provinciale che collega San Domenico a Varzo. 

Il gruppo, composto da sette ragazzi tra i 23 e i 30 anni, stava rientrando verso valle dopo aver trascorso la giornata sulle piste della località sciistica. All’altezza della località Gebbo, la Range Rover Sport su cui viaggiavano ha perso aderenza sull’asfalto reso scivoloso dalla nevicata in corso.

Il veicolo ha sbandato verso destra andando a colpire e abbattendo il guardrail che protegge il lato della carreggiata. Il Suv è rimasto in parte agganciato alla barriera e, dopo averla sfondato, è scivolato per alcuni metri fino a terminare la corsa contro un’abitazione.

Per il giovane seduto sul sedile anteriore, accanto al conducente, non c’è stato nulla da fare. Gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti ma non in modo grave: sono stati tutti trasportati al Dea dell’ospedale San Biagio di Domodossola per accertamenti.

A causa dei danni al guardrail il tratto di strada è stato chiuso al traffico perché ritenuto non sicuro. Durante la notte San Domenico è rimasta di fatto isolata. Nella mattinata è previsto l’intervento di una ditta incaricata dalla Provincia per installare barriere provvisorie in cemento tipo “new jersey” e consentire la riapertura della viabilità.

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Redazione

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