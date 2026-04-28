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Eventi | 28 aprile 2026, 15:34

Domani la commemorazione del Miracolo di Re alla chiesa della Madonnina

Appuntamento mercoledì 29 aprile alle ore 15 nella chiesa dedicata alla Madonnina di Re e a San Giovanni Nepomuceno

Domani la commemorazione del Miracolo di Re alla chiesa della Madonnina

Si terrà domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 15, la commemorazione del Miracolo di Re presso la chiesa della Madonnina di Re e San Giovanni Nepomuceno.

L’iniziativa, promossa anche con il coinvolgimento della Pro loco di Domodossola, rappresenta un momento di raccoglimento e valorizzazione della storia locale, legata alla devozione per la Madonna di Re e per San Giovanni Nepomuceno, tradizionalmente invocato come protettore contro le alluvioni.

La chiesa custodisce accanto a sé una cappella affrescata dal pittore vigezzino Lorenzo Peretti, autore anche di importanti opere nella collegiata dei Santi Gervaso e Protaso.

a.f.

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