Dalle miniere di Pestarena alla Resistenza: la tesi di Martina Fovanna ricostruisce una pagina di storia ossolana

Con una tesi di laurea sulle miniere d’oro di Pestarena durante la Resistenza si è laureata lo scorso febbraio Martina Fovanna di Domodossola, ma di origini della Valle Anzasca. La giovane neolaureata ha discusso la tesi “Le miniere d'oro di Pestarena nella memoria della Resistenza in Ossola” presso il dipartimento di scienze politiche e sociali, corso di laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali dell’Università di Pavia.

La tesi analizza il caso delle miniere d'oro di Pestarena durante la Seconda guerra mondiale e la Resistenza in Ossola, assumendo tale vicenda come chiave di lettura per indagare il rapporto tra risorse materiali, conflitti politici e costruzione della memoria resistenziale. Attraverso lo studio di un contesto locale circoscritto, il lavoro contribuisce a una riflessione più ampia sulle dinamiche interne alla lotta di liberazione e sulle tensioni che ne hanno attraversato tanto lo svolgimento, quanto la successiva elaborazione memoriale. L'oro di Pestarena rappresentò, nel biennio 1943-1945, una risorsa di rilevanza strategica, non solo per il suo valore economico, ma anche per le implicazioni politiche e simboliche che assunse in un territorio segnato dalla presenza di formazioni partigiane eterogenee, da una comunità mineraria fortemente strutturata e da una direzione industriale chiamata a muoversi in un quadro di estrema incertezza. La gestione di tale risorsa mise in luce conflitti di autorità, divergenze ideologiche e contrapposizioni tra istanze locali e comandi sovraregionali, culminando in episodi di violenza interna che segnarono profondamente la Valle Anzasca. Commovente la dedica della tesi di laurea: “Al mio ama to nonno, ultimo minatore di Pestarena, il cui ricordo celebro ln queste pagine".