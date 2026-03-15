Valle Antrona sommersa dalla neve: fino a 150 centimetri a Cheggio e blackout in tutta la valle

Una perturbazione di straordinaria intensità ha colpito nelle ultime 24 ore la Valle Antrona, provocando accumuli di neve eccezionali e un blackout diffuso che ha lasciato al buio l’intero territorio.

Secondo i dati riportati da valleantrona.com, a Cheggio il manto nevoso ha raggiunto complessivamente i 150 centimetri, mentre ad Antronapiana sono caduti circa 70 centimetri di neve fresca in un solo giorno, un quantitativo che testimonia la portata dell’evento meteorologico.

Le forti precipitazioni hanno avuto pesanti ripercussioni sulla rete elettrica. Dalle 23 di ieri sera tutta la valle — che comprende i comuni di Montescheno, Borgomezzavalle e Antrona Schieranco — è rimasta senza corrente. Il peso della neve e la caduta di numerosi alberi hanno infatti danneggiato diversi cavi dell’alta, media e bassa tensione, causando un blackout generalizzato.

Nel frattempo i sindaci dei tre comuni stanno monitorando costantemente la situazione e coordinando gli interventi sul territorio per limitare i disagi alla popolazione e garantire la sicurezza dei servizi essenziali.

A Montescheno, il sindaco Dario Ricchi rassicura sulla tenuta dei servizi socio-assistenziali. "La casa anziani sta operando regolarmente grazie all’attivazione del gruppo elettrogeno di emergenza. La squadra AIB è sul campo per fornire tutto il supporto necessario", ha spiegato.

A Borgomezzavalle, il sindaco Stefano Bellotti conferma una situazione ancora complessa: "Siamo ancora senza energia elettrica. Le squadre comunali e gli uomini sono al lavoro per gestire i disagi sulle strade e monitorare i punti più critici del territorio".

Anche ad Antrona Schieranco il blackout riguarda tutto il territorio comunale. Il sindaco Franco Borsotti riferisce che i mezzi di soccorso sono impegnati a liberare i passaggi principali, mentre numerosi volontari stanno collaborando alle operazioni di assistenza e monitoraggio.

Intanto prosegue il lavoro dei tecnici di Enel e Terna, impegnati nel tentativo di ripristinare la rete elettrica in condizioni meteorologiche e logistiche particolarmente difficili.

Secondo i dati dell’App Enel Guasti, sono 26 i punti di interruzione rilevati lungo la linea che serve la valle. Gli interventi sui tralicci danneggiati richiedono operazioni complesse e, al momento, non è ancora possibile stabilire con precisione quando la situazione tornerà alla normalità.