Guida in stato di ebbrezza: cinque denunce e patenti ritirate

Nel corso del fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli sulle strade con l’obiettivo di contrastare l’uso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida. Durante i posti di blocco sulle arterie provinciali, sono state denunciate in stato di libertà cinque persone.

Tre automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza (con tassi alcolemici di 1,17 g/l, 1,51 g/l e 1,88 g/l) durante controlli serali e notturni a Casale Corte Cerro, Loreglia e Verbania. A Vogogna, un 26enne residente nell’Ossola è stato sorpreso alla guida di un motoveicolo sotto l’effetto di stupefacenti e sprovvisto di patente.