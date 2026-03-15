Maltempo nel Vco, Anas chiude diversi tratti di statali per neve e rischio valanghe

A causa delle condizioni meteorologiche avverse e dell’allerta arancione che sta interessando il Piemonte, Anas ha disposto la chiusura temporanea di alcuni tratti della rete stradale statale nel Vcoper garantire la sicurezza della circolazione.

La strada statale 337 della Val Vigezzo è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra il chilometro 19 e il chilometro 29,680 nel territorio di Trontano, dove le intense nevicate in corso hanno provocato la caduta di rami sulla carreggiata.

Disposta la chiusura anche su alcuni tratti della strada statale 549 di Macugnaga, tra Colasca e Castiglione, dal km 9,950 al km 10,150 e dal km 11,950 al km 12,150. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale nell’ambito delle misure previste dall’ordinanza Anas 971/2025 in caso di allerta meteo arancione.

Resta inoltre interdetta alla circolazione la strada statale 33 del Sempione nel tratto compreso tra il km 141 e il km 144,430 in località Iselle, così come la strada statale 659 della Valle Antigorio e Val Formazza, chiusa in località Roccette nel comune di Formazza. In questi casi la sospensione del traffico è stata attivata secondo quanto previsto dall’ordinanza Anas 773/2025, che prevede la chiusura delle arterie in presenza di pericolo valanghe.

Anas fa sapere che la regolare circolazione verrà ripristinata non appena saranno ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito. Nel frattempo si invita alla massima prudenza e a verificare l’evoluzione della viabilità prima di mettersi in viaggio.