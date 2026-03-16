Aggredisce la compagna davanti al bambino: 30enne arrestato dai carabinieri

Nelle prime ore della mattinata odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Bannio Anzino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, classe 1995, residente a Villadossola ma di fatto domiciliato in un comune della Valle Anzasca, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate.

L’intervento dei Carabinieri è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al numero di emergenza "112" da parte della convivente dell'uomo. Giunti tempestivamente presso l'abitazione indicata, i militari hanno trovato la vittima in stato di forte agitazione e con evidenti segni di percosse al volto, mentre l’aggressore si era già allontanato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell'Arma, l'uomo, in palese stato di alterazione dovuto all'abuso di sostanze alcoliche, avrebbe aggredito violentemente la donna all'interno delle mura domestiche. L'episodio inoltre si è consumato alla presenza del figlio minore della vittima, il quale è riuscito a fuggire dall'abitazione per chiedere aiuto ai parenti.

La vittima è stata successivamente trasportata tramite ambulanza presso il D.E.A. dell'Ospedale di Domodossola per le cure del caso. Dagli accertamenti successivi è emerso che le condotte vessatorie, fatte di minacce e aggressioni fisiche, perduravano da alcuni mesi, pur non essendo mai state denunciate in precedenza alle Autorità.

Il responsabile, rintracciato poco dopo l'aggressione non molto distante dall’abitazione, è risultato essere già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., emessa dal Tribunale di Torino a seguito di precedenti episodi di maltrattamenti ai danni di un'altra donna.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Verbania, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attività odierna si inserisce nel quadro delle procedure del c.d. "Codice Rosso", volte a garantire una risposta rapida ed efficace a tutela delle vittime di violenza di genere.