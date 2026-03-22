Referendum, nel Vco affluenza al 42,19%: Verbania sopra la media

Sale al 42,19% l’affluenza nel Verbano Cusio Ossola alle ore 19 per i referendum, un dato che segna un aumento significativo rispetto alla rilevazione di metà giornata ma che continua a restituire un quadro disomogeneo sul territorio.

La partecipazione cresce ovunque, ma non in modo uniforme. Nei centri principali è Verbania a fare registrare il dato migliore, con il 44,83%, riuscendo a posizionarsi sopra la media provinciale. Poco distante Omegna, che si attesta al 43,78%, mentre Domodossola rimane leggermente più indietro al 42,67%, confermando una minore mobilitazione nell’area ossolana rispetto al Verbano e al Cusio.

Se nei grandi centri il dato resta tutto sommato allineato, è nei piccoli comuni che emergono le differenze più evidenti. In particolare è Oggebbio a distinguersi con il dato più alto della provincia, raggiungendo il 52,40%, seguito molto da vicino da Germagno, che supera il 51%, e da Quarna Sopra, che arriva al 50%. In diversi centri del Verbano si sfiora o si supera la soglia del 48-49%, segno di una partecipazione particolarmente vivace nelle realtà più piccole.

All’estremo opposto si collocano invece alcuni comuni montani, dove l’affluenza resta sensibilmente più bassa. Il dato più contenuto è quello di Aurano, fermo al 28,87%, mentre in altri territori come Antrona Schieranco, Premia e Formazza la partecipazione si mantiene poco sopra o poco sotto la soglia del 30%. Fa ancora più impressione il dato di Trasquera, che si ferma poco sopra il 21%, uno dei più bassi in assoluto.

Sul piano dei contenuti, anche con l’aumento dell’affluenza si conferma una tendenza piuttosto chiara: i quesiti legati al lavoro continuano a essere quelli che mobilitano maggiormente gli elettori e raccolgono il consenso più ampio, mentre il quesito sulla cittadinanza resta il meno partecipato e quello che divide di più.

Nel complesso, la fotografia che emerge alle ore 19 è quella di una provincia che cresce nella partecipazione nel corso della giornata, ma che resta profondamente differenziata al suo interno, con i piccoli comuni capaci sia di trainare l’affluenza sia, in altri casi, di registrare i livelli più bassi.