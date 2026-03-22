Referendum, nel Vco affluenza al 47,31%: Verbania sfiora il 50%, exploit nei piccoli comuni

Sale al 47,31% l’affluenza definitiva alle ore 23 nel Verbano Cusio Ossola per il referendum, un dato che conferma la crescita costante nel corso della giornata ma che evidenzia ancora una partecipazione a macchia di leopardo sul territorio.

Nei principali centri della provincia è Verbania a registrare il dato più alto, arrivando al 49,85% e sfiorando la soglia del 50%. Più distanziata Omegna, che si ferma al 49,40%, mentre Domodossola resta leggermente più indietro con il 47,20%, in linea con la media provinciale ma meno brillante rispetto al Verbano.

Guardando al resto del territorio, emerge ancora una volta il ruolo determinante dei piccoli comuni, che fanno segnare le percentuali più elevate. Il dato più alto in assoluto è quello di Germagno, che raggiunge il 63,41%, risultando il comune più partecipativo della provincia. Molto alta anche l’affluenza in realtà come Quarna Sopra (59,62%), Oggebbio (55,29%) e Arizzano (54,10%), tutte ben sopra la media.

All’estremo opposto si collocano invece alcuni centri con percentuali decisamente più basse. Il dato più contenuto è quello di Trasquera, che si ferma al 26,11%, seguito da Aurano (30,93%), a conferma delle difficoltà di partecipazione nelle aree più periferiche e montane.

Nel complesso, il quadro che emerge a fine giornata è quello di una provincia divisa tra realtà molto attive, soprattutto nei piccoli centri, e altre in cui la partecipazione resta più debole. I grandi comuni si attestano su valori medi, mentre sono ancora una volta le realtà minori a determinare sia i picchi più alti sia i dati più bassi.